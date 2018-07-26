Стало відомо, хто знявся для культового календаря Pirelli на 2019 рік (фото)

Зйомки Pirelli-2019 проходили у квітні протягом десяти днів в Майамі і Нью-Йорку.

Модель Джіджі Хадід, танцівниця Місті Коупленд, актриси Летиція Каста і Джулія Гарнер з'являться на сторінках гламурного календаря Pirelli 2019 року.

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Як розповіли його видавці, всі вони зображують жінок, що виконують якусь певну кінороль, передає Бі-бі-сі. Знімав красунь британський фотограф Альберт Уотсон, який часто публікується в Vogue і інших фешн-журналах, проте для Pirelli буде його перша робота.

Фотограф нинішнього проекту Альберт Уотсон, який народився в Шотландії в 1942 році, має за плечима багату кар'єру і є автором багатьох знаменитих образів і портретів відомих людей, серед яких Альфред Хічкок і Стів Джобс.

Зйомки Pirelli-2019 проходили у квітні протягом десяти днів в Майамі і Нью-Йорку.

Щорічно видавнича команда вибирає якусь тему, що об'єднує всі 12 місяців. Тема календаря майбутнього року - "шлях до мрії та її втілення" чотирма творчими жінками (і їхніми супутниками життя).

"Кожна з них втілила свою мрію або на шляху до неї, але мінлива природа успіху така, що вони не завжди відчувають себе задоволеними або щасливими", - так пояснюють постановку творчої задачі видавці календаря.

"Зовсім як у старій приказці - "будьте обережні зі своїми бажаннями - вони мають властивість збуватися" - деякі з героїнь замислюються про те, "чи варто було за це боротися і куди рухатися далі", - йдеться на сайті календаря.

Французька актриса Летиція Каста постає в образі художниці, яка мріє про велике майбутнє і переживає з приводу свого таланту, а поки вона працює офіціанткою і шукає розради в обіймах свого коханця, якого грає балетний танцівник Сергій Полунін.

Ще одна зірка балету, Місті Коупленд, зображує танцівницю, яка мріє вступити в престижну Паризьку національну оперу разом зі своїм бойфрендом (за календарем) - солістом Американського театру балету Кельвіном Ройялом-третім. Але поки цього не сталося, вона працює стриптизеркою.

Супермодель Джіджі Хадід - успішна, багата жінка, предмет заздрості багатьох колег. У неї є все, і в той же час смуток відчувається в її погляді. Чого їй не вистачає? Вона шукає відповіді у свого ментора, чия роль на сторінках календаря дісталася американському дизайнеру одягу Олександру Вангу.

Голлівудська актриса Джулія Гарнер - фотограф, що працює в ботанічному саду. Вона хотіла б, ймовірно, втілитися в якості фотохудожника-портретиста, але поки шукає рідкісний ракурс на грядках і клумбах.

Редактором календаря 2018 року був нинішній головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул, а темою була книга Люїса Керрола "Аліса в країні чудес".

Компанія-виробник автомобільних шин Pirelli почала видавати свій календар в 1963 році, але в 1974-му на 10 років припинила його випуск. Щорічний календар став синонімом ексклюзивності, в якості новорічного подарунка своїм клієнтам і знаменитостям.