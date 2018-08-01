Міла Куніс згадала, як розпочинався їхній роман з чоловіком: "Ми просто переспали"

Традиційної романтики (квітів, цукерок і кінотеатрів) у зірок не було, проте на початковій стадії Міла Куніс не хотіла продовження.

Голлівудська акторка українського походження Міла Куніс згадала, як розпочинався їхній роман з Ештоном.

Ні для кого не є таємницею, що актори працювали в спільному проекті "Шоу 70-х". Тоді Мілі було 14, а Ештону – 20 років, йдеться у "Сніданку з 1+1", пише ТСН.

За сценарієм, молоді люди грали закоханих і, звісно, цілувалися. Але, за словами Міли, тоді їхні стосунки були винятково платонічними.

"Так, в шоу ми цілувалися, але між нами не було жодних почуттів. У цю історію ніхто не вірить, але це правда. Між нами нічого не було", - запевнила Міла.

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Проте тепер, коли Куніс і Кутчер щасливі у шлюбі та виховують сина і доньку, Міла шкодує, що почуття не спалахнули два десятки років тому.

А от історія їхнього справжнього кохання розпочалася набагато пізніше: на одній із церемоній Міла побачила гарного хлопця, який стояв спиною до неї. Тоді акторка подумала: "Який гарячий чоловік".

Ну а коли Ештон озирнувся, Міла не могла відвести погляд і подумала, що знає Кутчера чимало років і лише тепер розгледіла в ньому пристрасного чоловіка.

Ще однією абсолютною відвертістю Куніс стали спогади про початок роману з Кутчером. Отже, їхні дорослі стосунки розпочалися з ліжка.

"Найдивнішим було те, що я задивилася на хлопця, якого знала все життя. У підсумку ми просто переспали з Ештоном. Загалом, все вийшло, як у фільмі "Секс за дружбою", де я знялася. А Ештон знявся в схожій картині - "Більше ніж секс". Ми повторили в житті історії з наших фільмів", - зізналася акторка.

Традиційної романтики - квітів, цукерок і кінотеатрів - у зірок не було. Щоправда, на початковій стадії Міла не хотіла продовження, але Ештон наполіг і запросив її переїхати до нього.