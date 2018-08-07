Концерти скасовані: відому співачку екстрено госпіталізували під час гастролей в Австралії

Як повідомив агент співачки, причиною її поганого самопочуття стала гостра кишкова вірусна інфекція.

У Сіднеї в Австралії екстрено госпіталізували відому співачку Pink. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Відомій співачці Pink довелося скасувати своє шоу в Сіднеї, так як її екстрено доставили в лікарню. Подібна ситуація склалася і раніше, 3 серпня. Артистку доставили в лікарню із зневодненням, але через добу виписали.

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А в понеділок її знову госпіталізували і через це довелося скасувати обидва концерти в Сіднеї, які були заплановані в рамках світового туру Pink Beautiful Trauma.

Як повідомив агент співачки, причиною її поганого самопочуття стала гостра кишкова вірусна інфекція. Він зазначив, що в лікарні Pink проведе не більше доби, а всі скасовані концерти перенесуть на інші дати.

"Пінк залишиться в лікарні на ніч для проходження лікування", -- заявив він.

Австралійський тур Pink запланований на період з 4 липня по 26 серпня.

Нагадаємо, раніше була екстрено госпіталізована інша співачка Демі Ловато. Її запідозрили у передозування наркотиків. Відомо, що вона більше 6 років не вживала наркотичні речовини після проходження лікування.