Євген Петросян та Олена Степаненко вперше прокоментували своє розлучення

Подружжя-гумористи сподіваються, що прийдуть до згоди і взаємовигідного вирішення питання.

Гумористи Олена Степаненко та Євген Петросян вперше прокоментували своє розлучення.

Вони заявили про це в ефірі програми "Вести" на російському телеканалі "Росія 1".

"У кожної людини в житті щось трапляється. От у нас з Євгеном Вагановичем сталося розлучення. Ну це справа житейська, ну що, ну, так сталося. Все буде по суду. Як суд скаже, так і буде", — пояснила свою точку зору гуморист.

Петросян у свою чергу заявив, що сподівається зберегти дружні й ділові стосунки з нинішньою дружиною навіть після шлюборозлучного процесу.

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«Я сподіваюся, що ми дійдемо згоди і взаємовигідного вирішення цього питання. Дуже хотілося б зберігати добрі стосунки, тому що творчу взаємодію багаторічну треба зберегти як художню цінність якусь», — зазначив артист.

Раніше повідомлялося, що 3 серпня низка російських ЗМІ повідомили про намір Олени Степаненко та Євгена Петросяна розлучитися після 33 років спільного життя. Також повідомлялося, що причиною розлучення, ймовірно, стала молода коханка Петросяна.