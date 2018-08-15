"Назад у майбутнє" 33 роки по тому: зірки культового фільму знялися разом

Спільним фото зірки фільму поділилися у соцмережах.

Американські актори Майкл Джей Фокс, Ліа Томпсон, Крістофер Ллойд і Томас Френсіс Вілсон зібралися разом і зробили спільний знімок на радість усім фанатам трилогії "Назад у майбутнє".

Спільним фото зірки фільму поділилися у соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2015 році картині виповнилося 30 років. Цей день відзначається у всьому світі як День трилогії "Назад у майбутнє". З цього приводу з'явилося відеозвернення винахідника машини часу дока Брауна до прихильників трилогії "Назад у майбутнє". Варто зазначити, що саме 21 жовтня 2015 року - день, в який герой фільму Марті Макфлай перемістився на машині часу.