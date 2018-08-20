Politico: Суд над Манафортом дає Україні підстави для справ проти своїх чиновників і олігархів

Багато скандальних деталей справи проти американця дозволяють Києву почати свою низку антикорупційних справ, але навряд чи це станеться.

Суд над Полом Манафортом в США виявив підозри проти його політичних союзників в Україні, де він отримав мільйони за роботу політтехнолога.

Але в Києві вважають, що українська влада відмовиться переслідувати будь-кого з українських чиновників через страх розлютити президента США Дональда Трампа. Адже його допомога необхідна для того, щоб стримувати Росію, пише Politico.

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«Український уряд спробує все проігнорувати. Манафорт – це особа, яка була близькою до президента Трампа і кому він досі може симпатизувати. Урядовці бояться втратити підтримку Трампа чи спровокувати небажаний конфлікт з адміністрацією в США», - сказала виданню директор Центру «Нова Європа» Олена Гетьманчук.

Втім, деякі політичні і антикорупційні активісти переконані, що нова інформація, викрита справою проти Манафорта щодо його податкового і банківського шахрайства, повинна дати поштовх новим кримінальним провадженням в Україні. Зокрема проти чиновників і олігархів, які щедро засипали Манафорта готівкою.

Видання пише, що українці були вражені судом над американцем, дізнавшись, що колишній проросійських президент країни Віктор Янукович і його партія заплатили йому понад 60 мільйонів доларів у вигляді незадекларованих доходів, які пройшли через складну схему офшорів і фальшивих компаній. Також виявилося, що одна з компаній Манафорта недовго працювала на кампанію Петра Порошенка, що потенційно може пов’язати нинішнього президента країни з темними справами американського політтехнолога. І все це якраз напередодні виборів, на яких Порошенко прагне вибороти другий термін.

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Однак, активісти все ж не чекають, що викриття перетворяться в якісь реальні провадження, зважаючи на силу олігархів в Україні. Крім того, нікому з багатів і чиновників не оголосили жодні підозри через простий факт, що копання під Манафорта може вилитися в політичний удар у відповідь з боку Трампа, якому не сподобаються нові заголовки про екс-голову його виборчого штабу. Politico також помітило непевність серед українських відомств щодо питання, хто повинен був би почати таке розслідування.

Україна не може дозволити собі розрив у відносинах зі США. Проамериканський уряд країни залежить від Вашингтону як джерела дипломатичної, фінансової і військової підтримки проти агресії Росії на Донбасі, де війна триває вже чотири роки. Крім того, Кремль анексував Крим, викликавши протест з боку міжнародної спільноти.

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Порошенко, схоже, зміг добитися хороших відносин. Вашингтон передав Києву протитанкові ракетні комплекси Javelin, про що українці просили досить довго для стримування російських сил на Сході України. Щоб продемонструвати підтримку, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон наступного тижня приїде на святкування Дня незалежності України. А Держсекретар Майк Помпео нещодавно виступив з жорстким закликом до Росії припинити окупацію Криму.

Втім, існують страхи, що україно-американські відносини можуть знову зіпсуватися, зважаючи на взаємини Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Воюючи проти Кремля за свою територіальну цілісність, Київ відчуває, що у нього не багато простору для маневрів.