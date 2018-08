В Китаї здійснив аварійну посадку літак Capital Airlines з пошкодженим шасі (фото)

Пасажирський літак китайської авіакомпанії Capital Airlines зі 166 людьми на борту здійснив екстрену посадку в аеропорту міста Шеньчжень, після того, як пілоти не змогли посадити лайнер в Макао і выдправили сигнал лиха.

Як повідомляє Reuters, шасі літака було пошкоджено, він втратив два колеса. Крім того, екіпаж повідомив про проблеми з одним з двигунів. На борту перебували 157 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Відзначається, що рейс вилетів з Пекіну. Компанія Capital Airlines повідомила, що літак міг зіткнутися зі зрушенням вітру при спробі сісти в Макао, і екіпаж вирішив, що шасі літака могло бути пошкоджено.

Capital Airlines A320 (B-6952) flight #JD5759 experienced windshear on approach to Macau. The aircraft made an abnormal runway contact (hard landing). Both nosegear tires broke away from the strut. Pilots did a go-around and diverted to Shenzhen. https://t.co/OZcc2VJgoEpic.twitter.com/IrWw1V2OOf