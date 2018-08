Вийшов трейлер постапокаліптичного фільму з карликом із "Ігор престолів" (відео)

За сюжетом невідома хвороба знищила все людство, а персонаж Дінклейджа вижив, закопує тіла мерців і зустрічає дівчину.

Momentum Pictures оприлюднила трейлер до фільму Рід Морано «Я думаю, тепер ми одні» (I Think we're Alone Now). Головні ролі у фільмі виконали Пітер Дінклейдж ("Гра престолів", "Залягти на дно у Брюгге", "Месники: Війна нескінченності") і Ель Фанінг.

За сюжетом невідома хвороба знищила все людство. Залишився тільки персонаж Дінклейджа, який закопує тіла мерців від дому до дому. Однак на його шляху попадається жива молода дівчина. Рід Морано раніше працювала над серіалом «Розповідь служниці», за режисуру якого отримала нагороду «Еммі».

Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі «Санденс». 14 вересня стрічка вийде в обмежений американський прокат.

