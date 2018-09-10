Після отруєння Скрипалів у Британії вже ніхто не сперечається про шкідливість режиму Путіна - ЗМІ

Перед лицем російської загрози, яку до пори до часу неможливо кваліфікувати як відкриту війну, безпека Британії потребує реорганізації.

У Великобританії більше ніхто не сперечається про те, чи шкідливий режим президента РФ Володимира Путіна. Замість цього британці намагаються розібратися в природі цього зла і зрозуміти, що з ним робити.

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Про це у статті Тіmеѕ пише публіцист Едвард Лукас, передає Бі-бі-сі. "Після отруєння Скрипаля і його дочки настрій британців по відношенню до Росії різко змінився. Більше ніхто не сперечається про те, чи шкідливий режим Володимира Путіна. Замість цього британці намагаються розібратися в природі цього зла і зрозуміти, що з ним робити", - пише Лукас.

Оглядач пише, що британська поліція вміло зіставила розрізнені дані камер зовнішнього спостереження, телефонних переговорів і авіаперельотів для з'ясування осіб двох ймовірних кілерів. Однак концентровані зусилля російської пропаганди і дезинформації спрямовані на те, щоб перекрити розрізнені спроби британської поліції, представників служби охорони здоров'я, уряду та інших пояснити, що, власне, сталося.

"Головний і досі незасвоєний урок полягає в тому, що пропагандисти ворога разом з нашими власними скептиками хапаються за будь-які розбіжності або умовчання в наших офіційних заявах, - пише Лукас. - Ми повинні краще готуватися для запобігання подібного роду критичних випадів замість того, щоб намагатися заднім числом їх спростовувати. Наша тактика в інформаційній війні - лише частина більш загального кола питань щодо стратегії реагування на дії ворожої держави, які до пори до часу неможливо кваліфікувати як відкриту війну".

"Загроза з боку Росії куди більш глибока і серйозна, ніж вже звична для нас загроза з боку тероризму", - йдеться в статті Times. - Керована Кремлем держава не визнає міжнародних норм і застосовує тактику терору типу вбивств і кібератак. Вона проповідує розкладаючу нео-нігілістичну ідеологію, засновану на антизахідних постулатах. У його розпорядженні ціла мережа відкритих і таємних прихильників. І в його розпорядженні ресурси величезної держави - від економічного тиску до надтихих підводних човнів, здатних непомітно увійти в наші територіальні води і контролювати життєво важливу підводний інфраструктуру. Тому одного поліпшення координації недостатньо. Нам потрібні сили стримування".

На думку Лукаса, це передбачає низку болючих рішень, серед яких підвищення витрат на оборону і зміна її структури." Давній і закоренілий британський скепсис по відношенню до загальноєвропейської системи безпеки потребує перегляду", - зазначає автор.

Також, на його думку, Британії слід переглянути бізнес-модель. "Наша жадібність до брудних грошей досі була нашою ахіллесовою п'ятою. Але вона ж відкриває шлях тиску на Путіна і його поплічників у майбутньому, - якщо тільки ми готові пожертвувати пов'язаним з нею легким прибутком", - підсумував оглядач.

Крім цього, газета пише про те, що на думку міністра внутрішніх справ Саджида Джавіда, підозрювані у скоєнні отруєння "Новачком" у Британії російські громадяни навряд чи коли-небудь постануть перед судом. Міністр став першим офіційним обличчям в Британії, хто прямо сказав, що Росія, можливо, ніколи не дозволить їм покинути країну і залишить пару в недосяжності для британського правосуддя.

Також видання пише, що чутки про те, що виконавці злочину мали спільника або пособника у Британії, не знайшли підтвердження: нікого крім Петрова і Боширова не підозрюють у прямому зв'язку з розпорошенням "Новачка" біля вхідних дверей Скрипаля.