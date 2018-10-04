Bloomberg: Україні доведеться шукати заміну вугіллю через рекордне подорожчання

Зростання цін на вугілля не робить його видобуток прибутковим, а якраз навпаки.

У Європі ціна вугілля підскочила до 100 доларів за тонну. Але це більше йде на користь виробникам альтернативної енергії, ніж шахтарям.

Про це пише Bloomberg, додаючи, що компанії, які керують сонячними й вітровими електростанціями чи виробляють газові турбіни для електростанцій, очікують на збільшення доходів. Адже ціна на вугілля найвища за останні п’ять років. Втім, замість того, щоб піти на користь тим, хто видобуває найбільш брудний вид викопного палива, керівники енергетичних компаній чекають пожвавлення переходу на більш чисті енергетичні ресурси.

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Висока ціна також ставить на порядок денний урядів і промисловців питання про ефективність, яке дає поштовх технологіям, розробленим для підвищення обробки сировини усіх видів.

«Це можливість. Важлива навіть не сама ціна, а тренд. Якщо ціни зростають, люди починають думати більше про те, що робити з витратами на енергію», - сказав виконавчий директор Turboden SpA Паоло Бертуці.

Зростання цін на вугілля відбувається через рекордний попит на енергоносії в Китаї, який підвищив вартість усіх видів палива для генерації електроенергії. Через це поставки в Європу скоротилися, а вартість кіловата зросла скрізь від Великої Британії до Італії. Європейські уряди вже почали роботу над скороченням викидів парникових газів через використання викопного палива заради вирішення проблеми зміни клімату. В результаті, багато комунальних служб впродовж останніх років докладали зусилля, щоб перейти на забезпечення відновлюваними джерелами енергії. Зокрема, ставка робилася за сонячні й вітрові електростанції замість вугільних.

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Висока ціна вугілля й електроенергії робить альтернативну енергетику більш привабливою формою економіки на тлі застарілого викопного палива, - пояснив директор Iberdrola SA Ігнасіо Галан.

«Це сигнал про те, що той, хто інвестує у викопне паливо, буде покараний», - сказав він.

Політики теж звернули увагу на подорожчання звичних джерел енергії. В Україні, яка генерує третину своєї електрики за допомогою вугілля, уряд почав шукати альтернативу. Зокрема, в полі зору Києва ядерна енергетика і природний газ. Видання нагадує, що Україна імпортує більшу частину потрібного їй вугілля, оскільки агресія Росії призвела до знищення більшості українських шахт.

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«За «повернення слави» вугіллю насправді платить Україна. Вартість вугілля змусить нас інвестувати в інші сектори», - сказав виданню головний радник прем’єр-міністра України з питань інвестицій Дан Білак.

Водночас, зростання цін на вугілля відбиває бажання у компаній будувати нові електростанції на такому виді палива.

«В Західній Європі не будують жодної вугільної станції, так само, як і в США. Відновлювані джерела енергії отримають найбільшу частку ринку електроенергії», - переконаний співголова групи глобальних природних ресурсів Goldman Sachs Group Inc Гонзало Гарсія.

У гірничодобувній сфері теж не відбулося « вугільного буму», попри зростання цін. Anglo American Plc і BHP Billiton Ltd запевнили, що не будуть витрачати більше на розробку нових шахт. Rio Tinto Plc розпродала свої шахти, а Glencore Plc не хоче відкривати нові з філософських мотивів.