"Думала, що помру": зірка серіалу "Всі жінки - відьми" розповіла про зґвалтування у натовпі
Американська акторка Алісса Мілано розповіла моторошні подробиці зґвалтування, пережитого нею в 19 років.
Зірка серіалу "Всі жінки - відьми" зробила це, беручи участь у масових протестах проти обрання до Верховного суду США Бретта Кавано, якого звинувачують у сексуальному насильстві, повідомляє tabloid.pravda.com.ua.
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45-річна Алісса виклала свою історію через так званий "людський мікрофон" - коли група людей, речення за реченням, хором повторює за оповідачем. Актриса та її однодумці прийшли з цим до приймальні одного з сенаторів, пише People.
"Мене звати Алісса. Коли мені було 19 років, я була на концерті дуже відомої поп-зірки, котра сказала натовпу підійти ближче. Через це почалася тиснява. Людей втискало одне в одного. Я не могла дихати, я думала, що помру", - розказала Мілано.
"Я відчула чиюсь руку ззаду в мене під спідницею і повторювані удари в вагіну. Я не могла обернутися. Я подивилася на сцену, подивилася на охоронців, я сказала "Будь ласка, допоможіть мені", але вони не могли. Вони похитали головами", - пригадала зірка.
Зі слів акторки, вона вилізла на сцену, рятуючись від "хижака".
"Я обернулася, і я не знала, хто то був. Я дивилася на море людей і не могла його знайти... І я нікому не розповіла, бо не знала, про кого розповідати", - зі сльозами пояснила Мілано.
Алісса - не єдина зірка, котра долучилася до протестів проти обрання Кавано. Під час проведення акції в Вашингтоні 4-го жовтня були заарештовані актриса Емі Шумер та модель Емілі Ратаковскі.