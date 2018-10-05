"Думала, що помру": зірка серіалу "Всі жінки - відьми" розповіла про зґвалтування у натовпі

"Мене звати Алісса. Коли мені було 19 років, я була на концерті дуже відомої поп-зірки, котра сказала натовпу підійти ближче. Через це почалася тиснява. Людей втискало одне в одного. Я не могла дихати, я думала, що помру", - розказала Мілано.

"Я відчула чиюсь руку ззаду в мене під спідницею і повторювані удари в вагіну. Я не могла обернутися. Я подивилася на сцену, подивилася на охоронців, я сказала "Будь ласка, допоможіть мені", але вони не могли. Вони похитали головами", - пригадала зірка.

Зі слів акторки, вона вилізла на сцену, рятуючись від "хижака".

"Я обернулася, і я не знала, хто то був. Я дивилася на море людей і не могла його знайти... І я нікому не розповіла, бо не знала, про кого розповідати", - зі сльозами пояснила Мілано.

Алісса - не єдина зірка, котра долучилася до протестів проти обрання Кавано. Під час проведення акції в Вашингтоні 4-го жовтня були заарештовані актриса Емі Шумер та модель Емілі Ратаковскі.