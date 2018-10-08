«Дебіли, ще б будьонівки наділи»: ЗМІ розповіли, як у Міноборони РФ шукали винуватців провалів ГРУ

Підготовкою кібератаки на штаб-квартиру ОЗХЗ в Гаазі опікувався полковник Бахтін - близький друг Анатолія Чепіги, який отруїв Скрипалів.

Минулої суботи в Міноборони РФ відбулась секретна нарада, присвячена гучним провалам російської розвідки у США, Англії, Нідерландах та Чорногорії.

Про це йдеться у матеріалі журналіста Сергія Канєва (центр "Досьє") для «МБХ Медіа».

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«Серед інших невтішних оцінок звучали «дрімуча некомпетентність», «безмежне нехлюйство», «дебіли» і «ще б будьонівки наділи». Судячи з усього, скоро в Головному управлінні Генштабу РФ (раніше ГРУ) відбудеться велика зачистка, і деяких генералів попросять на вихід», – йдеться в матеріалі.

Відзначається, що серед інших винних у невдачах назвали полковника ГРУ Костянтина Бахтіна, який працює під «дахом» посольства РФ в Нідерландах. Бахтін також є близьким другом Анатолія Чепіги, що став відомим у всьому світі як «Руслан Боширов», який отруїв Скрипалів.

З посиланням на джерело стверджується, що в штаб-квартирі ГРУ ретельно проаналізували дії всіх груп, засланих проводити диверсії і спецзаходи за кордоном. Підсумки виявилися невтішними: самі розвідники та їх безпосередні командири не дотримувалися елементарних основ нелегальної та агентурної роботи, спілкувалися між собою за телефонним номерами, зареєстрованим в московському регіоні, а самі розмови із зазначенням подробиць велися майже відкритим текстом.

Особливого прочухана отримали затримані в квітні кібер-диверсанти, які намагалися зламати комп'ютерну мережу Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаазі. Так, при огляді у одного із затриманих - Олексія Моренця, виявили квитанцію на поїздку на таксі до аеропорту Шереметьєва від Несвижського провулка, де розташований комплекс будівель Міноборони РФ, у тому числі в/ч № 26 165, в якій він офіційно служить. Моренець зберіг квитанцію для звіту в бухгалтерії військової частини.

За словами все того ж джерела у військовому відомстві, диверсанти від початку були приречені на провал: «Голландська контррозвідка пасла їх від самого початку. Швидше за все, вони прослуховували телефон другого секретаря нашого посольства Кості Бахтіна, який постійно телефонував до „Хорошівки“ (в/ч 45 807) і обговорював деталі операції. Він, до речі, відповідав і за технічну сторону і передав цим недоумкам потрібну апаратуру. Найближчим часом його відкликають до Москви і, можливо, знімуть не лише погони».

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Полковник Костянтин Бахтін, згідно з інформацією журналіста, народився в 1978 році в Башкортостані та проходив службу у в/ч 54 902 в Хабаровському краї, більше відомій як військовий аеродром Гарівка-2. Надалі військову частину розформували, а Бахтіна, після співбесіди, відрядили до Військово-Дипломатичної академії (ВДА), і він вступив слухачем на перший факультет (стратегічна агентурна розвідка).

Під час навчання у ВДА Бахтіна з сім'єю поселили до гуртожитку Російського державного гуманітарного університету за адресою вулиця Кіровоградська, 25, корп. 1. Проживав Бахтін у квартирі № 10, а в квартирі № 28 жив Анатолій Чепіга, він же Руслан Боширов. Чепіги та Бахтіни дружили сім'ями і разом відзначали свята.

Потім Бахтіна відправили до посольства РФ в Нідерландах, і в якості 2-го секретаря він посилено шукав агентурні підходи до міжнародної слідчої групи, що розслідує обставини знищення 2014 року в небі над Донецькою областю малайзійського "Боїнга". Останнім часом полковник Бахтін координував підготовку спецоперацій по кібератаках на штаб-квартиру ОЗХЗ в Гаазі.

Тим часом, в Міноборони ходять наполегливі чутки, що в середині вересня на килим до Путіна викликали начальника Головного управління генштабу ЗС РФ (раніше ГРУ) генерал-полковника Ігоря Коробова, і після повернення додому йому стало погано.

Не виключено, що до кінця року Коробова знімуть з посади, а на його місце поставлять генерала Сергія Гізунова, який народився в Петербурзі. Останнього називають "очима і вухами Путіна" у військовій розвідці.

Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Нідерландів в квітні вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). В Амстердамі вважають, що операцію готувало російське ГРУ.

За даними, які розкрила міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд, кібератаку проти ОЗХО готували Олексій Моренець 1997 року народження, Євген Серебряков (1981), Олег Сотніков (1972) і Олексій Мінін (1972).