New York Times: Трамп хоче дати високу посаду екс-чиновнику, якого завербував Ахметов

Новий американський заступник міністра внутрішніх справ може бути пов’язаний з українським олігархом.

Поки танки, артилерія і солдати Росії прямували в Україну у 2014 році, уряд США відправив міжвідомчу команду технократів у Київ, щоб допомогти хиткому уряду забезпечити поставки енергоносіїв перед зимою.

Головою команди був Вільям Браян, кар’єрний державний службовець з досвідом роботи у сфері енергетичної безпеки й інфраструктури. Але він був новачком у веденні справ з надзвичайно роздробленим і корумпованим світом української політики. Невдовзі американські й українські урядовці почали підозрювати, що його завербувала українська компанія, пов’язана з впливовим олігархом.

Про це пише New York Times, додаючи, що підозри посилилися, коли Браян приєднався до консалтингової фірми, яка добивалася ділових відносин з компанією мільярдера.

А тепер, через чотири роки після того, ці відносини знову опинилися в центрі уваги, оскільки Вільям Браян повинен пройти через процедуру схвалення у Сенаті, щоб стати заступником міністра внутрішніх справ з питань науки й технологій в адміністрації Дональда Трампа.

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Сам кандидат наполягає, що дотримувався усіх правил і заробив дуже мало на приватному бізнесі з українськими суб’єктами. Однак, його справа стала одним з останніх епізодів вірогідного іноземного впливу на американську політику й уряд, не в останню чергу з боку могутніх і заможних українців. Крім того, увагу привертає те, як адміністрація Барака Обами описала тимчасові повноваження Браяна в Україні, назвавши його «спеціальним урядовим співробітником». За допомогою цього статусу уряд США може наймати сторонніх спеціалістів.

В рамках процесу схвалення Сенат вивчає відносини Браяна із засновниками української компанії під назвою «Центр досліджень енергетики», а також його роботу на державну компанію «Нафтогаз». Федеральні слідчі розглядають також звинувачення, які зробили колишні колеги Браяна. За їхніми словами, він використав свою посаду в Департаменті енергетики США, щоб скерувати урядові кошти «Центру», який, на думку американських і українських чиновників, пов’язаний з олігархом Рінатом Ахметовим. Він, у свою чергу, має тісні зв’язки з проросійськими силами в Україні. Копія скарг одного з колишніх колег Бараяна потрапила в руки спеціального представника Департаменту юстиції США Роберта Мюллера, який розслідує справу про втручання Росії в американські вибори у 2016 році. Але український напрямок став однією з гілок його розслідування.

На даний час Браяну не висунули жодних обвинувачень. В інтерв’ю він запевнив, що «ніколи не отримував і копійки від людей з України й робив це умисно, тому що не хотів порушувати етичні норми».

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59-річний американець збудував кар’єру на державній службі. 17 років він служив у Збройних силах США, а потім ще 5 років обіймав цивільні посади в Департаменті оборони, перш ніж перейшов на роботу в Департамент енергетики 10 років тому. Там його призначили головним радником відділу з закордонних справ, який опікувався роботою в Україні. Після певного періоду перевірки Браяна призначили «спеціальним урядовим працівником». У цю категорію потрапляють всі спеціалісти, яких уряд хоче залучити до роботи на обмежений період, дозволяючи їм водночас заробляти в приватному секторі. Але цей статус часто спричиняв конфлікти інтересів як за президентства Трампа, так і під час роботи попередньої адміністрації.

Будучи «спеціальним урядовим працівником» Департаменту енергетики, Браян також працював на консалтингову фірму з Вірджинії – ValueBridge International, в якій він лишився після звільнення з державної служби в середині 2016 року.

Однак, скаргу на Браяна подав Роберт Іві, який працював разом з ним над проектом в Україні, коли вони обоє були співробітниками Департаменту енергетики. Американські правоохоронці отримали її минулого місяця, так само як і демократи у Комітеті з питань внутрішніх справ у Сенаті. В ній Іві просив американських депутатів серйозно допитати Браяна про його роботу в Україні. Адже в ті часи він нібито порушив етичні правила, працюючи над питаннями, які входили в поле його особистих фінансових інтересів. Крім того, Баян нібито впливав на політику Департаменту енергетики на користь Ахметова і його соратників у обмін на «цінні обіцянки майбутніх приватних ділових угод».

Видання зауважує, що Ахметов, чиї статки оцінюються в 5,7 мільярдів доларів, має значний вплив на українську політику. Певною мірою він фігурує в низці подій, які розглядалися у справі проти Пола Манафорта. Останнього визнали винним за 8 обвинуваченнями у податковому і банківському шахрайстві. Крім того, він визнав інші злочини, які були пов’язані з його роботою в Україні, де його найняв Ахметов для допомоги проросійському політику Віктору Януковичу.

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Коли команда Браяна прибула в Київ у кінці 2014 року, Україна переживала кризу після втечі Януковича і військового вторгнення Росії. Проросійські сили намагалися окупувати східні регіони країни, де розташовані вугільні шахти. А тим часом, Москва перекрила поставки газу в Україну. Тож завданням американських експертів було скласти дорожню карту для нового українського уряду для стабілізації енергетичних поставок впродовж зими, а також значно підвищити прозорість і конкуренцію в енергетичному секторі, який був отруєний корупцією. Видання пише, що Ахметов, чиїй компанії «ДТЕК» належить значна частина активів у сфері постачання вугілля, газу й електроенергії, почав чинити опір реформам нового уряду, який обіцяв «деолігархізацію» економіки.

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Коли команда американських радників в Україні почала готуватися до зими 2015-го, українські і американські чиновники запідозрили, що Браян діє на користь Ахметова. Занепокоєння викликало те, що він дуже сильно покладався на дані, аналізи і рекомендації «Центру дослідження енергетики». Компанія була пов’язана з Ахметовим й інколи конфліктувала з американським пріоритетом допомогти українському уряду скоротити вплив олігархів і вистояти проти Росії. Команда Браяна скерувала 119 тисяч доларів від уряду США «Центру», хоча інші урядові чиновники висловлювали недовіру компанії.

В серпні 2015 року тогочасний міністр енергетики Володимир Демчишин написав листа своєму колезі в США Ернсту Моніцу, висловивши стурбованість тим, що американська команда Браяна працює з фірмою, яку хоча б частково фінансує холдинг Ахметова. Того ж місяця голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк написав листа у Вашингтон, в якому зазначив, що після проведення перевірок щодо «Центру» можна дійти висновку, що погляди фірми «упереджені». Американські чиновники поставилися до цього серйозно, вказавши на українські занепокоєння Департаменту енергетики США.

Прес-секретар «ДТЕК» сказав, що «Центр» надавав аналітичні послуги компанії Ахметова. Але холдинг олігарха не фінансував його. Засновник «Центру досліджень енергетики» Вадим Гламаздін, який тісно співпрацював з Браяном в Україні, запевнив, що його компанія «не має жодного зв’язку з Ахметовим». Він визнав, що дружить з американцем і похвалив його «самовіддану» роботу Україні. Сам Браян наполягає, що послуги «Центру» йому порадили в українському уряді. І він ніяк не причетний до перерахунку американських державних коштів фірмі.