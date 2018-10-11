Washington Post: У Константинополя є причини стати на бік України проти Росії

Москва претендує на роль лідера православного світу, намагаючись позбавити влади Вселенський патріархат.

Впродовж століть золоті куполи Києво-Печерської лаври і її катакомби були притулком для спокою і молитви православного християнства.

Тепер все це опинилося в епіцентрі конфлікту між Україною і Росією, який почав охоплювати і релігійний світ. Про це пише Washington Post, додаючи, що на порядку денному стоїть питання про незалежність української церкви від контролю Москви. Після цього Україна стане п’ятнадцятою в православній спільноті церков.

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Видання пише, що українські політичні лідери намагаються добитися незалежності УПЦ. В цей час, Росія використовує весь свій вплив у православному світі, щоб заблокувати цей рух.

«РПЦ не буде просто сидіти склавши руки і дивитися на це», - зізнався прес-секретар УПЦ Московського патріархату Климент Вечеря, чия конфесія підпорядковується патріарху в Росії.

Українська автокефалія мало що змінить у повсякденному житті простих вірян. Але для політиків це буде ще одним символічним розривом з Росією. Та ж у свою чергу, вважає себе лідером православ’я і виступає проти виходу української церкви з-під її впливу, вдаючись навіть до порівнянь з великим розколом християнства на католицизм і православ’я у 1054 році.

«Вибачте за пафос, але йдеться дійсно про російський контроль над думками і душами українського народу», - сказав український депутат Віктор Єленський, який в квітні підтримав звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням дати Києву незалежність.

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З того часу українські і російські священики їздять в Константинополь, намагаючись переконати першого патріарха серед рівних стати на їхній бік. Москва навіть вдалася до своїх традиційних злочинних методів, намагаючись хакерськими атаками втрутитися у справи Константинополя.

«Москва виставляє Україну як агресора, а бажання отримати автокефалію як атаку. Але з точки зору українців, саме вони і обороняються», - сказала професор історії Весліанського університету Вікторія Смолкін.

Експерти з православ’я зауважують, що нинішній церковний конфлікт значно глибший. Він витікає зі столітньої боротьби між Москвою і Константинополем за владу над 250 мільйонами вірян у світі. Тим більше, що Володимир Путін тепер виставляє свій режим в ролі головного захисника християнських цінностей.

«Константинополь не підпорядкований Москві. Вони конкуренти, а не партнери», - сказала Смолкін.

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За словами керівника центру досліджень православного християнства в Університеті Фордхам Георга Демакопулоса, українська автокефалія повністю підриває все глобальне позиціонування Москви, її риторику і саморекламу.

«Будуть реальні геополітичні наслідки. Особливо коли є така фігура, як Путіну, яка змогла заховати страждання свого народу за цією проекцією міжнародної влади», - сказав Демакоруплос.