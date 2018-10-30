Адель знов очолила рейтинг молодих багатіїв британського шоу-бізнесу

На другому місці - музикант і актор Ед Ширан з $120 млн.

Співачка Адель в черговий раз очолила рейтинг найбагатших британських знаменитостей у віці 30 років і молодше. Її статки оцінюються в $188,47 млн.

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Згідно з даними журналу Нeat, за минулий рік статки співачки зросли на $19,2 млн, передає Бі-бі-сі. Адель вже третій рік поспіль очолює рейтинг найбагатших знаменитостей Британії у віці 30 років і молодше.

На другому місці - музикант і актор Ед Ширан з $120 млн. На третьому - кіноактор Деніел Редкліфф, зірка фільмів про Гаррі Поттера. Його стан укладачі рейтингу оцінили в $111 млн.

Також в список потрапили члени англо-ірландського бойз-бенду One Direction, актриса Емма Уотсон і актор Джон Бойега.

Гаррі Стайлс з $74 млн виявився найбагатшим серед музикантів One Direction: статки Найла Хорана оцінюються в $58,8 млн, Луї Томлінсона - в $56,2 млн, Ліама Пейна - в $54,9 млн, а Зейна Маліка - $47, 3 млн.

Шостий рядок рейтингу займає британська група Little Mix, статки учасниць якої оцінюються в $61,3 млн. В основному це доходи від концертів та реклами.

Вперше в списку опинилися актори Джон Бойега і Дейзі Рідлі, які зіграли в "Зоряних війнах".

Також в тридцятку найбільш заможних потрапили: музикант Сем Сміт з $33,2 млн, співачка і актриса Рита Ора ($15,3 млн), актриса Софі Тернер ($6,76 млн).

А в світі найбагатша знаменитість у віці до 30 років - американська модель Кайлі Дженнер, якій у серпні виповнився 21 рік. Її статки оцінюються в $879 млн.