Лукашенко вирішив нормалізувати відносини із Заходом і просить Кремль "не напружуватися"

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи в парламенті. При цьому він зазначив, що "Росію нам ніхто не замінить", передає Бі-бі-сі.

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Олександр Лукашенко попросив Москву "не напружуватися" через рішення Мінська нормалізувати відносини із Заходом.

"Ми ж не обурюємося тим, що Росія цілеспрямовано зараз докладає колосальних зусиль для нормалізації відносин із Заходом. Ось і ви не обурюйтеся. Треба заспокоїтися і нормально працювати", - сказав Олександр Лукашенко.

"Нехай ніхто не напружується ні тут, ні там. Ми будемо послідовно і цілеспрямовано вибудовувати відносини з ЄС і США", - заявив глава держави, зазначивши, що з розумінням ставиться до обережності Заходу напередодні чергових президентських виборів у Білорусі.

Разом з тим, він підкреслив, що товарообіг Білорусі з Росією практично дорівнює товарообігу з країнами ЄС і США. Олександр Лукашенко запевнив, що Мінськ продовжить тісне співробітництво з Москвою.

"Це наша Росія, ми найтіснішим чином пов'язані з цією країною, вона завжди підставляла нам плече, нехай не без проблем, але ж це завжди було... Ми ніколи не були зрадниками і не будемо, ми відкрито заявляємо про свою позицію", - сказав Олександр Лукашенко.