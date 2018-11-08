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У США померла зірка фільму "Диво-жінка"

15:13, 08 листопада 2018
Світ
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Кітті виконує трюк на зйомках "Диво-жінки" / скріншот

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Кітті О'ніл померла в 72 роки, повідомляє The Washington Post. Жінка була знаменитою каскадеркою.

У списку її досягнень не тільки виконання трюків для багатьох культових фільмів, у тому числі і для картини "Диво-жінка" (1979 рік). Зірка встановила неофіційний жіночий рекорд швидкості на наземному транспортному засобі, отримала премію Вольта від Фонду Олександра Греєма Белла за видатні заслуги в залученні уваги громадськості до проблем і досягнень глухих і слабочуючих.

Також за свої каскадерські досягнення вона кілька разів потрапляла в книгу рекордів Гіннесса. Про спортсменку навіть зняли фільм "Тиха перемога: Історія Кітті О'ніл". А ще ця жінка була двічі номінована на "Еммі".

Як повідомляв УНІАН, раніше помер художник, якому присвячений "Оскар". Чоловік пішов із життя напередодні нової виставки.

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Теги: #фільми#Диво-жінка