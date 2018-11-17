У Франції масштабні протести проти зростання цін на пальне, є загиблий і поранені (фото)

Вранці по всій країні зафіксовані більше 1000 акцій, в яких беруть участь 50 тисяч людей.

По всій Франції в суботу, 17 листопада, проходять протести водіїв, які вже ознаменувалися трагічними інцидентами.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BFMTV.

Очікується, що по всій країні відбудеться 1500 акцій "жовтих жилетів", як охрестили протестувальників у ЗМІ через обов’язковий атрибут водіїв – яскраво жовтий світло відбиваючий жилет.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер, вранці по всій країні зафіксовані більше 1000 акцій, в яких беруть участь 50 тисяч людей. За інформацією поліції, загальнонаціональні протести мають відбутися у понад 600 містах.

Зранку протестувальники заблокували ряд доріг, в тому числі і кільцеву дорогу в районі Парижа. Через це низка перевізників ще напередодні скасували свої суботні рейси по країні.

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Не обійшлося і без інцидентів.

В департаменті Ізер жінка везла свою доньку до лікаря, коли побачила натовп протестувальників, які намагалися завадити її проїзду. Водійка запанікувала і направила автомобіль на людей. В результаті загинув 50-річний чоловік.

Крім того, за даними МВС Франції, незначні поранення отримали 16 людей, ще один протестувальник отримав серйозні травми у Савої, збитий автомобілем. Також повідомляється про щонайменше одного травмованого правоохоронця.

Протестний рух спрямований проти плану уряду щодо подальшого збільшення податків на пальне у 2019 році. Учасники протестів заявляють, що підвищення податку спричинило ріст цін на пальне до рівня, який не спостерігався з початку 2000-х років. Нині один літр бензину марки "супер" у Франції коштує близько двох євро.

"Ідея протесту – стояти на місці, щоб бути почутими. Доки не буде змін, ми не рушимо з місця. Ми рішуче налаштовані стояти до вечора суботи, неділі, понеділка" - заявив один з організаторів протесту у департаменті Вар.

Акції у Парижі триватимуть весь день - там демонстранти планують їхати на дуже низькій швидкості, перешкоджаючи тим самим руху. На Єлисейських полях група приблизно з 50 людей вимагала відставки президента Еммануеля Макрона.

Окремі з організаторів протесту декларують в регіонах декларують готовність йти до Парижа, щоб зустрітися з президентом Еммануелем Макроном.

Варто зазначити, що 74% французів, за даними опитування, підтримують акції протесту водіїв.

Минулого тижня французький уряд оголосив низку заходів, спрямованих на зменшення незадоволення цінами на пальне, які включають енергетичні субсидії та бонуси за заміну старих автомобілів на більш екологічні. Одночасно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не скасує збільшення податку на пальне, який має знову збільшитися у січні наступного року.