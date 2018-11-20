Bloomberg: Україна пригрозила вийти з Інтерполу, і США повинні зробити те саме

Світу потрібна організація, яке буде переслідувати корумпованих чиновників за скоєні злочини, а не обирати їх своїми лідерами.

Уявіть альтернативну історію міста Нью-Йорк, в якій мафіозі Джон Готті став би комісаром поліції і видав ордери на арешт всіх прокурорів США, які розслідували злочини клану Гамбіно.

Щось подібне от-от станеться з міжнародною правоохоронною організацією, відомою як Інтерпол, пише Bloomberg.

В середу на щорічній конвенції делегати від країн-учасниць будуть обирати президента організації, який замінить на посаді Мена Хунвея – попереднього керівника, зниклого одразу ж після прильоту в Пекін у вересні. Його дружина весь цей час не отримувала від нього жодної звістки і боїться, що його вбили. Після цих подій Інтерпол «ледве дише».

Тепер же організацію може очолити колишній голова міністерства внутрішніх справ Росії Олександр Прокопчук. Його перемога на голосуванні стала б нищівним ударом для Інтерполу. І не лише тому, що Росія постійно зловживала системою організації з видачі ордерів на арешт в країнах-учасницях, відомі як «червоні повідомлення».

«Буквально немає нікого у світі, хто несе більш пряму і особисту відповідальність за російські зловживання в Інтерполі, ніж Олександр Прокопчук», - наголосив експерт Heritage Foundation Тед Бромунд.

У свій час російський кандидат очолював бюро в РФ, яке пересилало правоохоронну інформацію Інтерполу. Найбільш відомою жертвою російських зловживань став бізнесмен й інвестор Вільям Броудер. Його юрист Сергій Магнітський помер у російській в’язниці в 2009 році після того, як викрив розкрадання коштів чиновниками з уряду РФ. Броудер добився прийняття «Акту Магнітського» в США й інших країнах, який карає санкціями винних у порушенні прав людини. А Росія через Інтерпол випустила ордери на його арешт за це. Насправді навіть у вечір перед виборами нового президента Інтерполу російській прокурори висунули нові обвинувачення проти бізнесмена.

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« Україна вже пригрозила, що полишить Інтерпол, якщо Прокопчук стане президентом організації. США і їхні союзники повинні вчинити так само. Західні демократії досі забезпечують 80% щорічного бюджету Інтерполу. Ці гроші краще витратити на фінансування нової правоохоронної організації, яка буде карати чиновників з корумпованих авторитарних країн, а не обирати їх на лідерські позиції», - йдеться в статті.

Навіть якщо Прокопчу завтра програє, Інтерпол вже зазнав удару. Лише місяць тому інша авторитарна країна викрала попереднього лідера організації. І Китай ніяк не поплатився за свій злочин. Сам факт того, що кандидатуру Прокопчука серйозно розглядають, вказує на те, наскільки прогнив Інтерпол зсередини.

Настав час почати все з початку. Коли нацисти взяли під контроль попередника правоохоронної організації під назвою Міжнародний кримінальний поліцейський конгрес, більшість країн відмовилися від членства. Інтерпол відродився лише в 1946 році після поразки нацистів у Другій світовій війні. Світові потрібна організація, яка допоможе поліції різних країн обмінюватися інформацією. Але Інтерпол більше не організація. Тому США повинні очолити зусилля зі створення нової. І першим її рішення буде видача ордеру на арешт Прокопчука за те, що «прикидався копом».