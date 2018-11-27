Стала відома причина переїзду Меган Маркл і принца Гаррі з Кенсінгтонського палацу

Гергоц Сассекський має право на більш закритий спосіб життя, завдяки тому, що він не перший в черзі на престол, на відміну від свого брата Вільяма.

Гергоц Сассекський вирішив, що має право на більш закритий спосіб життя, ніж його брат, принц Вільям.

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Навколо переїзду принца Гаррі і Меган Маркл з Кенсінгтонського палацу, де вони проживають з іншими членами королівської сім'ї, в окрему заміську резиденцію в Віндзорі, продовжують ходити чутки, передає ТСН.

За офіційною версією, вони переїздять у зв'язку з очікуваним поповненням в сім'ї, внаслідок чого їм потрібно більше місця. За неофіційною - через розбіжності принца Гаррі з його братом принцом Вільямом.

Днями ж пресі стала відома ще одна можлива причина, яка могла стати головною підставою для переїзду. Мова йде про небажання принца Гаррі виставляти своє особисте життя напоказ, як це робить його старший брат і його дружина Кейт Міддлтон.

Так, кажуть, що принц Гаррі не хоче, щоб його майбутня дитина перебувала під постійним наглядом репортерів і відчувала себе золотою рибкою в акваріумі. Справа в тому, що, незважаючи на наявність закритого саду на задньому дворі будинку, принц Джордж і принцеса Шарлотта все одно регулярно потрапляють в об'єктиви папараці - з цієї самої причини Гаррі вирішив, що не бажає такої долі своєму майбутньому малюку.

До того ж принц Гаррі має право на більш закритий спосіб життя, завдяки тому, що він не перший в черзі на престол, на відміну від свого брата Вільяма, який стоїть другим у черзі на трон.

Нагадаємо, що в новому будинку в Фрогмор-хаус разом із принцом Гаррі і Меган Маркл також буде жити і мама герцогині, 62-річна Дорія Рагланд, яка буде допомагати їй з новонародженим малюком. Там їй виділять окремий флігель, щоб вона відчувала себе максимально комфортно.