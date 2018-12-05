Увійде в історію телебачення: зірка "Гри престолів" розповів про епічну битву в фіналі серіалу

За його словами, кривава бійня, яка чекає шанувальників серіалу, увійде в історію телебачення і зітре межі того, що глядачі бачили раніше.

Словацький актор і каскадер Володимир Фурдик, який виконав роль Короля ночі в культовому серіалі Гра престолів, розкрив подробиці епічної битви у фінальному восьмому сезоні проекту.

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За його словами, кривава бійня, яка чекає шанувальників серіалу, увійде в історію телебачення і зітре межі того, що глядачі бачили раніше, – передає HB.

Про це Фурдик розповів під час з'їзду шанувальників в Угорщині, додавши, що епічну битву покажуть не в останніх серіях, як передбачалося раніше, а в середині восьмого сезону.

«У третьому епізоді фінального сезону буде битва, яка увійде в історію телебачення. Даний історичний момент на ТБ», – заявив він.

Нагадаємо, "Гра престолів" (англ. Game of Thrones) - американський телесеріал в жанрі фентезі, заснований на циклі романів "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна. Знімається під керівництвом Девіда Беніоффа і Дена Вайса для кабельного телеканалу HBO. Прем'єра першого сезону в США відбулася 17 квітня 2011 року; 27 серпня 2017 року повністю показано сім сезонів. Восьмий сезон заплановано на 2019 рік.