Потік іноземних бойовиків-терористів до Іраку, Лівії та Сирії призупинився - ООН

За оцінками Контртерористичного комітету Ради безпеки ООН, у числі іноземних найманців, які побували в Іраку і Сирії, близько 4 тисяч дітей.

Останнім часом потік іноземних бойовиків-терористів до Іраку, Лівії та Сирії призупинився.

Про це повідомив голова Контртерористичного комітету Ради Безпеки, постійний представник Перу при ООН Густаво Меса-Куадро, виступаючи на спеціальному заході в Нью-Йорку, повідомляє Центр новин ООН.

Він зазначив, що багато бойовиків повернулися додому або виїхали до інших країн. Деякі з них намагалися організувати або здійснити теракти в країнах проживання.

За словами Меса-Куадро, бойовики-терористи, які повертаються із зон конфліктів, створюють додаткові проблеми у власних країнах. Деякі з них здійснюють теракти, інші намагаються вербувати молодь до лав збройних груп.

«Перебуваючи у в'язниці, колишні бойовики сприяють радикалізації своїх співкамерників, у багато разів посилюючи загрозу, яку вони представляють для суспільства», - наголосив Меса-Куадро.

Статистика свідчить, що коли за організацію теракту береться колишній іноземний найманець, напади бувають особливо кривавими.

Водночас, за його словами, далеко не всі поверненці поводяться таким чином.

«Деякі з них і за кордоном не скоювали злочинів і вдома успішно реінтегрувалися в суспільство», - зазначив Меса-Куадро.

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За його словами, багато хто їде в зону конфлікту з сім'ями і повертаються звідти всі разом, дехто обзаводиться там дружинами і дітьми і потім привозить їх на батьківщину.

Кілька держав повідомляють, що жінки становлять третину їхніх громадян, які побували в зонах конфлікту. Деякі жінки самі ставали при цьому жертвами торгівлі людьми та експлуатації, інші - активно брали участь у терористичній діяльності, допомагаючи з логістикою або здійснюючи напади як терористів-самогубців.

За оцінками Комітету, в числі іноземних найманців, які побували в Іраку і Сирії, близько 4 тисяч дітей. Ще 700 дітей народилися там - деякі з них залишилися сиротами, багато хто не має громадянства.

«Існують побоювання, що ці діти стануть втраченим поколінням», - попередив дипломат.

На завершення він повідомив, що у зв'язку зі зміною ситуації необхідно внести поправки до прийнятих три роки тому Мадридських принципів - 25 практичних рекомендацій для вирішення проблем, пов'язаних з іноземними бойовиками-терористами.