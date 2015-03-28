Захід посилює активність у переговорах з Іраном про ядерну програму

Очільники низки країн посилили дипломатичну активність, щоб домогтися успіху на переговорах щодо суперечливої ядерної програми Ірану напередодні закінчення терміну цих переговорів на початку наступного тижня, передає Радіо Свобода.

Зокрема, про це говорили телефоном у п’ятницю, 27 березня, президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Анґела Меркель. Обидва підтвердили, що прагнуть досягти всеохопної домовленості з Іраном на тривалий період, виконання якої можна було б перевірити і яка повністю гарантувала б суто мирний характер іранської ядерної програми, повідомили в Білому домі.

Обама і Меркель також вважають, що Іран має ухвалити необхідні рішення зі свого боку, щоб подолати кілька розбіжностей, які досі лишаються між Тегераном і світовою спільнотою.

Державний секретар США Джон Керрі мав цього ж дня телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За повідомленням, вони припустили можливість зустрічі у складі Ірану, з одного боку, і представників шести провідних країн світу, які ведуть із Тегераном переговори, з іншого, вже в неділю, 29 березня.

Нині Джон Керрі й американські урядовці ведуть переговори з міністром закордонних справ Ірану Могаммадом Джавадом Заріфом і чільними іранськими посадовцями щодо ядерної програми Тегерана у швейцарській Лозанні. За повідомленнями, на них попередніми днями сторони досягли значного поступу, але все ж залишається кілька неузгоджених важливих питань.

Читайте такожУспіх переговорів про ядерну програму Ірану призведе до різкого зниження цін на нафту - ЗМІУ Франції міністр закордонних справ Лоран Фаб’юс повідомив, що приєднається до цих переговорів у суботу, 28 березня. Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Моґеріні, за повідомленнями, збирається приєднатися до них у неділю, 29 березня.

Наступного вівторка, 31 березня, збігає термін, який встановили для себе минулої осені міжнародна спільнота й Іран, щоб досягти постійної політичної домовленості щодо суперечливої іранської ядерної програми з тим, щоб Тегеран значно обмежив її обсяг, а світ зняв із нього накладені через цю програму санкції. Остаточну домовленість між шістьма провідними державами світу й Іраном, із технічними подробицями, мали б укласти до 30 червня.

Іран, як підозрюють у світі, намагається чи намагався таємно створити ядерну зброю. Іран заперечує це, але доказів суто мирного, як він заявляє, характеру його ядерної програми досі так і не надав.