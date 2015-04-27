Наслідки землетрусу: погляд на Непал з висоти пташиного польоту (відео)

У мережі з'явилося відео наслідків землетрусу в Непалі, зняте з висоти пташиного польоту - за допомогою дрона.

Землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі в суботу, 25 квітня. Слідом за цим сейсмологи зареєстрували за добу 48 повторних поштовхів магнітудою від 3,5 до 6,9.

Кількість загиблих в результаті землетрусу перевищила 3,7 тисячі. "За останніми даними, загинули 3729, постраждали 6944 особи", - зазначили в Міністерстві внутрішніх справ Непалу. Як повідомляється, до розгорнутих у столиці країни Катманду військово-польових і цивільних госпіталів продовжують прибувати люди.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, в Непалі під час землетрусу перебували 155 українців. З них 89 поки не виходили на зв'язок.