Креймер: зустріч Керрі і Путіна показала слабкість США та Заходу

Таку думку в інтерв’ю "Голосу Америки" висловив старший директор з прав та свобод людини Інституту Маккейна Дейвід Креймер.

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"Джон Керрі заявив після зустрічі, що він зацікавлений у підтримці каналу комунікації. З якою метою? Росія не демонструє жодної гнучкості, жодного бажання вирішувати кризу. Замість того, Росія фокусує свою увагу на зустрічі європейських лідерів у червні, де, як ми очікуємо, ЄС продовжить санкції, принаймні, до кінця року. Тому візит Джона Керрі посилає неправильний, з моєї точки зору, сигнал – що це нормально їздити до Путіна, і натяк на закінчення його ізоляції, про яку Барак Обама так хвалився під час свого звернення до нації ще у січні", – зазначив Дейвід Креймер.

На його думку поїздка держсекретаря до російського президента "відкриває двері для інших європейських лідерів, коли вони також заохочують зустрітись з Путіним з надією вирішити кризу. Тепер Росія спробує переконати одну за одною – європейські країни – відмовитись від санкцій. Тому, як на мене, це поганий знак у час, коли Захід намагається бути солідарним і об’єднаним проти агресії Росії".

На запитання чи може це вважати помилкою адміністрації Барака Обами, Дейвід Креймер відповів: "Це означає, що стратегія Путіна – вичікування – спрацьовує. Він відчув, що може "перечекати" Захід, а Захід не має витримки, волі, витримувати стійку позицію проти агресії Росії. З моєї точки зору – це справжній сором, бо якщо ми хочемо вирішити цю кризу, ми маємо надати Україні потужну фінансову допомогу, щоб Україна змогла вистояти. Ми маємо надати військову допомогу, якої потребує Україна, щоб захиститись від російської агресії, і ми маємо посилити санкції. Усі ці три речі треба робити одночасно".

На думку Дейвіда Креймера, складається враження, що президент США Барак Обама втратив інтерес до проблеми російської агресії щодо України.

"Вигладає так, ніби президент Обама втратив інтерес до цієї проблеми. Криза в Україні більше не є головною темою дискусій, і поїздка Джона Керрі туди (до Росії – ред.) не вирішує питання. А Путін бачить це, як шанс для дій", – переконаний Дейвід Креймер.

Крім цього він додав, що остерігається розмов серед американського керівництва про зняття, а не посилення санкцій щодо Росії. На його думку "це жахливий і небезпечний сигнал з точки зору того, що він звучить напередодні зустрічі лідерів ЄС. На зустрічі у Ризі 21-22 травня "будуть лідери Греції, Кіпру, Угорщини, Чехії, які, можливо, демонструватимуть небажання продовжити санкції, і якщо ЄС пом’якшить санкції, я думаю, ця боротьба буде програна" – наголосив експерт Інституту Маккейна.

Україні Дейвід Креймер порадив наступне: "Українці повинні сфокусуватись на реформах, боротьбі з корупцією, реформі енергетичної галузі, вирішити проблему впливу олігархів, і зробити все можливе саме у ці весняні, літні місяці, щоб сфокусуватися на питаннях енергетики". Але експерт визнає, що дуже важко сфокусуватися на реформах, коли розумієш, що Росія "може вторгнутись будь-якого дня".