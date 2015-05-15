Польща спростила працевлаштування іноземців без дозволу на роботу

Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ (МЗС) України, вступила в силу нова редакція розпорядження міністра праці і соціальної політики Польщі від 21 квітня 2015 року щодо випадків, коли виконання іноземцями роботи на території цієї країни допускається без оформлення дозволу на роботу.

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У МЗС наголосили, що серед найважливіших змін документа, який регламентує працевлаштування іноземців без дозволу на працю, є розширення можливостей працевлаштування без дозволу на працю для студентів стаціонарної форми навчання та аспірантів, які проживають у Польщі на підставі візи на навчання в цій країні. Раніше така категорія громадян України могла працювати без дозволу на працю за умови оформлення дозволу на тимчасове проживання або лише впродовж канікулярного періоду.

Крім того, істотна зміна стосується заяв про намір доручення виконання праці іноземцям, що реєструються у повітових управліннях праці (аналог центрів зайнятості в Україні). «Відтепер підставою для працевлаштування без дозволу на працю є заява працедавця із зазначенням фактичних умов праці іноземця та форми трудових правовідносин (трудовий договір, цивільно-правова угода), що раніше не зазначалося у таких заявах», - йдеться у повідомленні.

Такий підхід, на думку авторів нової редакції розпорядчого документа, дозволить краще захистити права цієї категорії іноземних працівників-мігрантів та наблизить рівень їхнього захисту до іноземців, які працюють на підставі дозволів на працю, а також сприятиме полегшенню контролю законності роботи іноземців.

Крім того, з 1 травня від обов’язку отримання дозволу на працю звільнено іноземців, які періодично читають лекції, здійснюють наукові чи художні презентації, незалежно від місця проживання.