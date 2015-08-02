Індія і Бангладеш вирішили унікальну суперечку за території, обмінявшись анклавами

Як повідомляє DT.UA з посиланням на The Washington Post, суть його була в існуванні цілого ряду анклавів, на яких проживало більше 50 тисяч жителів без громадянства. Як повідомляється, тепер вони самі зможуть обрати громадянство. За попередніми даними, Бангладеш поповнить своє населення на 35 тисяч осіб, в той час як Індія - на 15 тисяч.

Важливість вирішення цього територіального спору, крім отримання громадянства людьми, в тому, що вони отримають доступ до освіти, інфраструктури, соціальних послуг. З цієї нагоди, жителі анклавів влаштували у себе на батьківщині справжні святкування, передає Yahoo News.

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Самі по собі анклави не настільки унікальні - їх у світі достатньо, відзначає The Washington Post. Менш поширені анклави другого ступеня, хоча існують навіть у Європейському союзі - наприклад, між Бельгією та Нідерландами. Однак між Бангладешем та Індією був єдиний анклав третього ступеня.

"Обмін територіями між Індією і Бангладешом означає, що...ми втратимо єдиний анклав третього порядку - анклав, оточений анклавом, який теж оточений анклавом, останній з яких оточений безпосередньо основною територією країни", - зазначає видання.

У той же час, як підкреслює ряд індійських ЗМІ, на ділі здійснити повноцінний обмін територіями і завершити реінтеграцію населення в країну буде набагато складніше, ніж просто домовитися про це.