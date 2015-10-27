Міноборони РФ назвало звинувачення в авіаударах по цивільних об'єктах у Сирії "інформаційними атаками"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов.

«Останнім часом посилилися інформаційні атаки на дії російських повітряно-космічних сил в Сирії з боку ЗМІ ряду іноземних держав. Нас звинувачують не тільки у завданні ударів по «помірній» опозиції, а й по цивільних об'єктах, таким, як госпіталі, а також мечеті і школи. У результаті цього, як повідомляється у західних ЗМІ, нібито гинуть мирні люди», - сказав Антонов.

За його словами, такі заяви роблять в Держдепі і Міноборони США, у Міноборони Великої Британії, Франції та НАТО.

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«У зв'язку з цим ми запросили сьогодні військових аташе США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Саудівської Аравії, Туреччини, блоку НАТО і попросили дати офіційне обґрунтування сутності зроблених заяв чи виступити із спростуванням. Особливо це стосується кричущих звинувачень у низці англомовних ЗМІ у псевдоударах по госпіталях», - сказав Антонов.

Він заявив, що РФ максимально докладно доводить інформацію про дії своєї авіагрупи у Сирії до російської та світової громадськості.

«У кожному конкретному випадку підтвердження інформації про зруйновані лікарні, мечеті, школи, а також про загибель цивільних осіб в результаті дій російської авіації буде проведено ретельне розслідування, про що західні ЗМІ і військово-дипломатичний корпус будуть проінформовані. Якщо ж доказів представлено не буде, а також не надійдуть офіційні спростування, то ми будемо вважати, що ці антиросійські вкидання є частиною інформаційної війни проти Росії», - сказав Антонов.

За його словами, нинішня ситуація в Сирії ще раз підтверджує актуальність і своєчасність пропозицій президента РФ про невідкладну необхідність формування широкої міжнародної коаліції в боротьбі з ІД.

Раніше посольство Великобританії в Російській Федерації повідомляло, що 85% ударів російської авіації в Сирії здійснюються проти опозиції з "Вільної сирійської армії", яка виступає проти чинного президента Башара аль-Асада, а не проти ІДІЛ.

Крім того, Сирійське бюро зі спостереження за правами людини, що працює у Великобританії, повідомило з посиланням на свої джерела на місцях, що унаслідок повітряних ударів авіації Росії у Сирії вбито щонайменше 446 осіб, і більше третини з них – цивільні.