РФ вимагає від Лівану закрити повітряний простір через російські навчання

Міністр транспорту Лівану Газі Заайтер спершу заявив, що Бейрут відкидає цю вимогу, та потім оголосив, що остаточне рішення ухвалять після переговорів із російськими посадовцями і представниками транспортних органів країн регіону.

Після закриття західного напрямку можливості польотів із та до аеропорту Бейрута значно обмежуються. На схід і на північ розташована Сирія, повітряного простору якої авіакомпанії уникають із міркувань безпеки. На півдні – Ізраїль, літати над яким неприпустимо з політичних міркувань, зокрема, для ліванської національної авіакомпанії Middle East Airlines. Таким чином, авіакомпаніям доведеться протягом російських навчань літати довгим обльотом, щоб оминути накинуту росіянами закриту зону.

Відомий ліванський політик Валід Джумблат, супротивник нинішнього режиму в Сирії, який одним із першим підняв розголос про цю справу своїми твітами про це, серед іншого, написав у твітері: «Росіяни наказали Ліванові закрити наш повітряний простір на три дні. Схоже, що вони вважають Ліван районом Москви, порушуючи й ображаючи наш суверенітет».

The Russians ordered Lebanon that for three days our airspace is to be closed

It looks that they consider Lebanon as a district of Moscow ,infringing and insulting our sovereignty