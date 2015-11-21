РФ вимагає від Лівану закрити повітряний простір через російські навчання

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Міністр транспорту Лівану Газі Заайтер спершу заявив, що Бейрут відкидає цю вимогу, та потім оголосив, що остаточне рішення ухвалять після переговорів із російськими посадовцями і представниками транспортних органів країн регіону.

Після закриття західного напрямку можливості польотів із та до аеропорту Бейрута значно обмежуються. На схід і на північ розташована Сирія, повітряного простору якої авіакомпанії уникають із міркувань безпеки. На півдні – Ізраїль, літати над яким неприпустимо з політичних міркувань, зокрема, для ліванської національної авіакомпанії Middle East Airlines. Таким чином, авіакомпаніям доведеться протягом російських навчань літати довгим обльотом, щоб оминути накинуту росіянами закриту зону.

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Відомий ліванський політик Валід Джумблат, супротивник нинішнього режиму в Сирії, який одним із першим підняв розголос про цю справу своїми твітами про це, серед іншого, написав у твітері: «Росіяни наказали Ліванові закрити наш повітряний простір на три дні. Схоже, що вони вважають Ліван районом Москви, порушуючи й ображаючи наш суверенітет».

The Russians ordered Lebanon that for three days our airspace is to be closed — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 20, 2015

It looks that they consider Lebanon as a district of Moscow ,infringing and insulting our sovereignty — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 20, 2015

Як повідомлялося, повітряна військова операція Росії в Сирії почалася 30 вересня після відповідного запиту президента країни Башара Асада, якому з моменту початку війни в Сирії в 2011 році Росія надає підтримку, у той час як країни НАТО і ЄС звинувачують режим Асада у військових злочинах і вимагають його відставки.

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Незважаючи на заявлену Росією мету операції - боротьбу з бойовиками "Ісламської держави", ряд країн, ЗМІ та свідків заявляли, що цілі бомбардувань РФ в Сирії не мали стосунку до ІД, а ведуться проти опозиції режиму Асада.

Зокрема, міжнародна дослідницька група Bellingcat оприлюднила результати розслідування авіаударів Росії в Сирії, згідно з яким, більша частина бомбардувань припали на області, де діють озброєні угруповання супротивників режиму Асада, що не відносяться до терористів "Ісламської держави".