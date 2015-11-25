Туреччина вирішила посилити патрулювання сирійського кордону
Генштаб Туреччини провів одну з найбільших за останній час операцій з патрулювання турецько-сирійського кордону.
В операції одночасно брали участь 18 винищувачів F-16, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву генштабу.
При цьому інформацію про те, за якими конкретно ділянками кордону велося спостереження, військові не надали.
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Також наголошується, що військове командування після інциденту зі збитим російським літаком перекинуло із західних регіонів у провінцію Хатай на кордон із Сирією додатково 20 танків.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.
Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
Сьогодні, 25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якому чітко чути попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.