Туреччина вирішила посилити патрулювання сирійського кордону

В операції одночасно брали участь 18 винищувачів F-16, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву генштабу.

При цьому інформацію про те, за якими конкретно ділянками кордону велося спостереження, військові не надали.

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Також наголошується, що військове командування після інциденту зі збитим російським літаком перекинуло із західних регіонів у провінцію Хатай на кордон із Сирією додатково 20 танків.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Сьогодні, 25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якому чітко чути попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.