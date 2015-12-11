Путін вважає "важливим" випробування нової російської зброї під час операції у Сирії

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони РФ.

«Наші дії там не продиктовані якимись незрозумілими абстрактними геополітичними інтересами, не продиктовані бажанням потренуватися і випробувати нові системи озброєння, що само собою, звичайно, також важливо. Головне не в цьому. Головне – запобігти загрозі для самої Російської Федерації», - сказав Путін.

Він нагадав, що бойовики, зокрема й вихідці з Росії, країн СНД, створили в Сирії справжній плацдарм. Їхні плани були очевидними: зміцнитися і перенести свою експансію на нові регіони, додав він.

За його словами, дії російських Збройних сил було синхронізовано з роботою правоохоронних органів і спеціальних служб на території самої Росії.

«Органи ФСБ практично на всій території країни – то там, то тут – розкривають замасковані осередки різних терористичних організацій, зокрема й сумнозвісного ІДІЛ. Вихідці з Росії – і не тільки з Північного Кавказу, а й з різних регіонів, причому представники різних етнічних груп, – не тільки беруть активну відкрите участь у бойових діях, а ще й хизуються своєю участю у каральних акціях. Все це пряма загроза Росії, і наші військовослужбовці в Сирії насамперед захищають свою країну», - сказав він.

Читайте такожТерористи ІДІЛ захопили близько 70% території Сирії - Міноборони РФ

Він заявив, що комплексне застосування сил ВКС і Військово-морського флоту, використання новітніх високоточних систем зброї дало змогу завдати серйозної шкоди інфраструктурі терористів, тим самим дозволило якісно змінити ситуацію в Сирії.

«Особливо наголошу, що робота нашої авіагрупи сприяє об'єднанню зусиль як урядових військ, так і вільної сирійської армії. Зараз кілька її частин загальною чисельністю понад п'ять тисяч осіб, так само як і регулярні війська, які ведуть наступальні дії проти терористів у провінціях Хомс, Хама, Алеппо і Ракка. Крім того, ми підтримуємо їх з повітря, так само як і сирійську армію, надаючи їм допомогу в зброї, боєприпасах і матеріальних засобах», - додав він.