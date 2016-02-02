Сирійська опозиція в Женеві зажадала припинення польотів військових літаків РФ

Противники Башара Асада відмовилися від особистої участі у переговорах, а зустрілися зі спецпосланцем ООН по Сирії Стефаном де Містурою, щоб озвучити свої вимоги до уряду Сирії і домагатися їх виконання, передає Росбалт.

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За даними Reuters, повстанці покинуть Женеву, якщо не побачать прогресу за трьома пунктами. Прес-секретар "Вищого комітету з переговорів сирійської опозиції" Салім аль-Муслат заявив, що обов'язковим є зняття облоги, звільнення жінок та дітей, а також припинення польотів російських військових літаків і літаків армії Асада.

Інший представник "Вищої комітету" Монзер Махус додав, що опозиціонери будуть чекати в Женеві всього кілька днів. "Ми тут не для переговорів, ми тут перебуваємо з метою перевірити наміри режиму", - підкреслив він.

Представники опозиції спочатку висловили згоду взяти участь у конференції щодо Сирії, яка повинна була розпочатися 29 січня. При цьому було висунуто кілька умов: зняття блокади з декількох міст, припинення бомбардувань цивільних осіб і звільнення з в'язниці незаконно засуджених опозиціонерів. За словами супротивників Асада, жодна з умов не була виконана, а тому про повноцінні переговори не може йти мови.