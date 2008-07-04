Лісабонський договір ратифікувала 20-а країна

Парламент Кіпру на своєму засіданні 3 липня ратифікував Лісабонський договір ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, за ратифікацію висловився 31 депутат, проти – 17.

Таким чином, Кіпр став 20-ю країною-членом Євросоюзу, яка ратифікувала Лісабонську угоду ЄС і першою країною, що ратифікувала угоду після того, як Ірландія сказал “ні” цьому документу на референдумі.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову Лісабонську угоду ЄС.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Після провалу Конституції, з документа були вилучені всі положення, які вели до символічного створення єдиної держави ЄС, зокрема, положення про прапор, гімн і герб ЄС.

Новою угодою, яка одержала назву Лісабонської, вносяться зміни до Угоди про Європейський Союз, підписаної в 1992 році в Маастріхті, і Угоду про створення Європейського Співтовариства, підписану в 1957 році в Римі.

Угодою передбачається, зокрема, посилення ролі національних парламентів, зміна системи підрахунку голосів у Раді міністрів ЄС, створення посади Верховного представника Союзу у закордонних справах і політики безпеки, який, повинен, в той же час, бути віце-президентом Єврокомісії.

Угодою скорочується кількість депутатів Європарламенту з 785 до 750, посилюється роль Президента Єврокомісії, Рада ЄС перетвориться на інститут і створює посаду Президента ЄС, крім того, змінюється система 6-місячного президентства в Радах міністрів ЄС.

Лісабонський договір повинен бути ратифікований всіма членами ЄС до кінця 2008 року.