КНДР могла знову запустити виробництво плутонію для ядерних бомб - американські аналітики

Північна Корея здійснює "підозрілу активність" на своєму головному ядерному комплексі в Йонбені, що може свідчити про відновлення виробництва плутонію для ядерних бомб, кажуть аналітики американського "мозкового центру" 38 North, повідомляє DT.ua.

Наголошується, що за останні п'ять тижнів три рази були помічені вихлопні шлейфи над ядерним комплексом, чого не спостерігалося протягом всієї зими. Даний факт свідчить про "прогрів" будівель, що може бути наслідком виробництва плутонію або підготовки до цього.

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2 березня Радбез ООН одноголосно підтримав найжорсткіший за останні 20 років проект резолюції про розширення санкції проти Пхеньяну. Сполучені Штати та їх союзники, при цьому, наполягали на більш жорсткому варіанті санкцій, але Китай домігся від них скасування тих заходів, які можуть дестабілізувати КНДР, остаточно розваливши її економіку. Новий пакет санкцій проти Північної Кореї був підготовлений США та її союзниками у зв'язку з проведенням останніх власних ядерних і військово-космічних випробувань в січні-лютому цього року.

6 січня КНДР заявила про успішні випробування водневої бомби, а 7-го лютого РБ ООН засудила їїза випробування балістичної ракети. За кілька годин до голосування Радбезу щодо нового пакету санкцій, про загрозу ядерної програми КНДР заявили дипломати Південної Кореї і США.