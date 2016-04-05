Вибори до парламенту Грузії призначені на 8 жовтня
23:44, 05 квітня 2016Світ
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Парламентські вибори в Грузії призначені на 8 жовтня 2016 року.
Вибори до парламенту Грузії призначені на 8 жовтня / УНІАН
Про це заявив у вівторок президент країни Георгій Маргвелашвілі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
"Відповідна документація буде надіслана прем'єр-міністрові Грузії завтра", - сказав президент після зустрічі з прем'єром Георгієм Квірікашвілі.
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Депутати Парламенту Грузії обираються строком на чотири роки. Попередні парламентські вибори пройшли в 2012 році і призвели до зміни влади в країні.
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