Туреччина почала розслідування витоку даних 50 мільйонів громадян
13:20, 06 квітня 2016Світ
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Генеральна прокуратура Туреччини розпочала розслідування у зв'язку з витоком даних майже 50 млн громадян країни.
REUTERS
Міністр юстиції країни Бекір Боздаг пообіцяв, що Туреччина робитиме більше задля того, щоб захистити персональні дані своїх громадян, передає "ЄвроПравда" з посиланням Daily Sabah.
Читайте такожХакери виклали базу з даними 50 мільйонів громадян Туреччини, в тому числі президента і прем'єра
Як повідомляв УНІАН, 5 квітня хакери виклали в інтернет персональні дані майже 50 млн громадян Туреччини. Загалом база має 49 611 709 записів і містить таку інформацію, як національні ідентифікаційні номери, адреси, дати народження та імена батьків. Також в цій базі є дані президента та прим'єра країни.
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