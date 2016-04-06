Туреччина почала розслідування витоку даних 50 мільйонів громадян

Міністр юстиції країни Бекір Боздаг пообіцяв, що Туреччина робитиме більше задля того, щоб захистити персональні дані своїх громадян, передає "ЄвроПравда" з посиланням Daily Sabah.

Читайте такожХакери виклали базу з даними 50 мільйонів громадян Туреччини, в тому числі президента і прем'єра

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня хакери виклали в інтернет персональні дані майже 50 млн громадян Туреччини. Загалом база має 49 611 709 записів і містить таку інформацію, як національні ідентифікаційні номери, адреси, дати народження та імена батьків. Також в цій базі є дані президента та прим'єра країни.