У Шанхаї відкрився перший ресторан Hello Kitty (фоторепортаж)

Як повідомляє China Daily, ресторан розташований у великому торговому центрі Нандзін Дун Лю і займає цілих два поверхи. На першому поверсі відвідувачі можуть придбати офіційну продукцію бренду, яка доставляється сюди прямо з Японії, батьківщини Hello Kitty. На другому поверсі, гості можуть замовити тематичну їжу з символікою Hello Kitty. Так, фірмова "котяча" мордочка прикрашає каву, пончики і навіть біфштекси.

Зазначимо, маленька біла кішечка Hello Kіtty є персонажем японської поп-культури, придуманим компанією Sanrio в 1974 році. Торгова марка Hello Kitty, зареєстрована в 1976 році, використовується як бренд для багатьох продуктів, а також стала головним героєм однойменного аніме серіалу. Іграшки Hello Kitty популярні не тільки в Японії, але і в усьому світі.

Також в різних містах планети працюють тематичні ресторани Hello Kitty, перший з яких був відкритий в 2008 році на Тайвані.

Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Reuters показало розкішні готелі, в яких будуть проживати найсильніші футболісти Європи під час підготовки і проведення Чемпіонату Європи у Франції цього літа.