ООН почала слухання для обрання нового генсекретаря

Слухання вперше дають можливість представникам Генасамблеї і Ради безпеки ООН поставити питання кандидатам, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожНа пост генсека ООН мітить "союзниця Путіна" – британська преса

Першим із восьми кандидатів, що виступив на слуханнях, став міністр закордонних справ Чорногорії Ігор Луксіч. Після нього виступали генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова і колишній Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніу Ґутерріш.

За традицією, генеральним секретарем ООН почергово стають представники різних регіонів, і Азія, Африка, Латинська Америка і Європа уже обіймали цю посаду.

Країни Східної Європи, зокрема Росії, заявляють, що їхні представники ніколи не були на посаді генсекретаря і тепер їхня черга.

Чотири жінки і четверо чоловіків змагаються за найвищу посаду в ООН, у тому числі шість зі Східної Європи. Серед кандидатів – колишній міністр закордонних справ Македонії Срджан Керім, колишній міністр закордонних справ Хорватії Весна Пусич, колишній президент Словенії Данило Тюрк і колишній міністр закордонних справ Молдови Наталія Герман.