Німецькі спецслужби підозрюють Сноудена у зв'язках з Кремлем

Про це повідомляє Deutsche welle.

"Дуже впадає в око те, що він опублікував суто матеріали про співпрацю NSA (американська спецслужба - ред.) та BND (німецька спецслужба - ред.) або про британську спецслужбу GCHQ", - сказав президент BND Ґергард Шиндлер виданню Focus.

Водночас президент Федерального відомства із захисту конституції Ганс-Ґеорґ Маасен додав, що "публікація документів спецслужб є спробою вбити клин між Західною Європою та США".

За словами Маасена, публікації Сноудена розглядаються поверхово, люди вважають, що метою Сноудена було показати світу, як NSA стежить за світовими політиками. Однак "публікації нашкодили Німеччині, США та іншим західним країнам. Очевидно, що жодна публікація не стосувалася таких країн, як Китай або Росія, які насправді є головними цілями розвідки NSA", - сказав Маасен.

За словами голови Федерального відомства із захисту конституції, наявні "докази того, що Кремль використовує кожну нагоду, щоб дискредитувати Німеччину". Зафіксовано спроби дезінформації, шпигунства, маніпулювання, пропаганди, підривної діяльності та впливу на співробітників парламенту. Шиндлер, своєю чергою, додав, що росіяни досі дуже успішно проводили так звані психологічні операції, цілями яких були Україна, країни Балтії та країни Західної Європи, в тому числі і Німеччина. Зокрема Шиндлер згадав про сумнозвісних російських тролів, які діють у соцмережах.

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Як повідомляв УНІАН, американський програміст, колишній працівник ЦРУ та АНБ США Едвард Сноуден у червні 2013 року почав оприлюднювати інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу, що спричинило низку міжнародних скандалів. Сноуден був заочно звинувачений у шпигунстві і оголошений в міжнародний розшук. Невдовзі він покинув США: спочатку втік до Гонконгу, а потім до Росії, де невдовзі отримав тимчасовий політичний притулок. Зараз проживає в Росії, за межами Москви.

Однак восени 2015 року Сноуден розповів в інтерв'ю ВВС, що хоче повернутися до США і заради цього готовий сісти до в'язниці.