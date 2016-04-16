В Іспанії заарештовано обвинувача у справі принцеси Христини

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на іспанські ЗМІ.

Мігель Бернард був арештований в своєму будинку в Мадриді. Представники поліції поки не уточнюють, які йому пред'явлені звинувачення.

Влада також повідомляє, що всього в рамках розслідування діяльності антикорупційного фонду було заарештовано 11 осіб.

За версією слідства, члени організації висували звинувачення проти тих чи інших осіб, а потім знімали свої претензії в обмін на хабарі.

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Принцесу Христину звинувачують в участі у шахрайській схемі, в якій були замішані її чоловік і ще 16 осіб. Вона стала першим членом іспанської королівської родини, що потрапили під суд.

Судовий процес, що проходить у місті Пальма-де-Мальорка, як вважають багато іспанці, став ганьбою для королівської сім'ї.

Захист принцеси заявляв, що фонд "Чисті руки" вимагав значну суму грошей за відведення звинувачень на адресу Христини.