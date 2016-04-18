Влада Єрусалима назвала причину вибуху в автобусі: спрацювала бомба
20:41, 18 квітня 2016Світ
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Бомба стала причиною вибуху, що стався в автобусі в Єрусалимі, заявила Reuters офіційний представник мера міста Брахі Спранг.
Влада Єрусалима стверджує, що в автобусі спрацював вибуховий пристрій / IsraelHatzolah
Про це повідомляє РБК.
«Вона була невеликою, але це була бомба», - підкреслила вона.
Вибух в автобусі на південному сході Єрусалима стався раніше в понеділок. Дані про постраждалих різняться: The Jerusalem Post пише про 16, що отримали поранення (2 у важкому стані), Ynetnews - 18, Haaretz - принаймні про 15.
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Reuters з посиланням на поліцію зазначила, що ознаки вказують на атаку бойовиків. Іншою версією називається технічна несправність.
HAPPENING NOW - WATCH: Massive Bus explosion in Jerusalem, 20 поранених, 2 seriously, possibly terror related. pic.twitter.com/HOmztb07IY— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) April 18, 2016
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