Влада Єрусалима назвала причину вибуху в автобусі: спрацювала бомба

Про це повідомляє РБК.

«Вона була невеликою, але це була бомба», - підкреслила вона.

Вибух в автобусі на південному сході Єрусалима стався раніше в понеділок. Дані про постраждалих різняться: The Jerusalem Post пише про 16, що отримали поранення (2 у важкому стані), Ynetnews - 18, Haaretz - принаймні про 15.

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Reuters з посиланням на поліцію зазначила, що ознаки вказують на атаку бойовиків. Іншою версією називається технічна несправність.