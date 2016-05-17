Азербайджан та Вірменія заявили про можливість мирного врегулювання конфлікту в Карабаху

Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі Мінської групи ОБСЄ, передає Українська правда.

Вони відзначили, що військового розв'язання конфлікту бути не може. Співголови наполягали на дотриманні перемир'я в Карабасі на основі угод 1994-1995 років.

Саргасян і Алієв також домовилися "продовжувати обмін даними про зниклих безвісти під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста з урахуванням зобов'язань, прийнятих президентами під час Паризького саміту в жовтні 2014 року".

Президенти також домовилися про наступний раунд переговорів, який повинен відбутися в червні.

Крім президентів Азербайджану і Вірменії у зустрічі також брали участь голова МЗС РФ Сергій Лавров, держсекретар США Джон Керрі і держсекретар Франції у європейських справах Арлем Дезір.

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Як повідомляв УНІАН, це була перша зустріч вірменського та азербайджанського президентів після квітневої ескалації.

Нагірний Карабах, автономія в складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, більшість населення якої становлять вірмени за національністю, одностороннім чином проголосив незалежність після війни 1988–1994 років, унаслідок якої Азербайджан втратив контроль над регіоном. У Баку вважають, що цей регіон окупувала Вірменія.

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Внаслідок конфлікту довкола Нагірного Карабаху загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан не контролює не тільки цей регіон, а й прилеглі до нього висоти, які ніколи не належали до складу автономії, – всього близько 20% своєї міжнародно визнаної території.