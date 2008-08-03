Куба навряд чи захоче відновити військову співпрацю з Росією

Після раптового закриття РЛС "Лурдес" на Кубі в 2001 році кубинське керівництво не схильне співробітничати з Росією у військовій сфері, вважає високопоставлений кубинський дипломат.

30-31 червня відбувся візит на Кубу секретаря СБ РФ Миколи Патрушева, за підсумками якого було оголошено, що Росія і Куба мають намір відновити традиційні зв`язки "у всіх галузях співпраці".

"Кубинське керівництво готове співробітничати з Росією в цивільних областях, але навряд чи захоче відновлювати військову співпрацю, особливо після того, що трапилося з "Лурдес", - сказав співрозмовник РІА “Новости”.

За словами кубинського дипломата, вище керівництво країни ображене, що рішення закрити базу було ухвалене без урахування думки і без консультацій з Гаваною. "Нас про це просто не поінформували", - сказав він.

СРСР побудував Центр радіостеження і перехоплення "Лурдес" в передмісті Гавани в 1964 році для збору військової інформації. Станція могла перехоплювати практично всі телефонні переговори й електронні повідомлення на більшій частині території США, виявляти американські підводні човни і забезпечувати зв`язок російських субмарин з командуванням на всьому просторі Західної півкулі.

"Лурдес" був важливим компонентом стратегічного балансу між Росією і США, але присутність російської військової бази на Кубі вносила певну напруженість до російсько-американських відносин. У липні 2000 року Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект, що забороняв реструктуризацію боргових зобов`язань Росії, доки на території Куби діє станція, і в грудні 2001 року радіоелектронний центр був закритий.

У посланні керівництва РФ кубинським колегам, яке було оприлюднене в п`ятницю кремлівською прес-службою, йдеться саме про цивільні сфери. Зокрема, пропонується "і надалі активніше просувати взаємодію в таких областях, як видобуток і переробка вуглеводневої сировини, енергетика, транспорт, інформатика, біотехнології і фармацевтика".