В ЄС розкритикували позбавлення імунітету опозиційних депутатів в Туреччині

23:21, 20 травня 2016
Світ
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Рішення парламенту Туреччини щодо позбавлення депутатської недоторканності частини депутатів "викликає серйозне занепокоєння".

REUTERS

Про це заявили у п'ятницю, 20 травня, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні та єврокомісар з європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган, передає Deutsche Welle.

"У відповідності до міжнародних рекомендацій право імунітету має застосовуватися до усіх на недискримінаційній основі, а рішення щодо його позбавлення повинно ухвалюватись у кожному конкретному випадку за прозорими критеріями, а не виходячи з політичних міркувань", - йдеться у спільній заяві Могеріні і Гана.

На їхню думку, рішення щодо позбавлення недоторканності депутатів "несе ризик для свободи висловлювань у парламенті Туреччини", а будь-які звинувачення у протиправній діяльності на адресу парламентарів повинні розслідуватись належним чином.

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На ухвалення змін до конституції Туреччини відреагував і голова Європарламенту Мартін Шульц, який висловив занепокоєння тим, що Анкара "все більше віддаляється від євростандартів". "З моменту останніх виборів систематично вихолощуються принципи правової держави і цементується панування однієї людини", - заявив Шульц, якого цитує агентство dpa.

Як повідомляв УНІАН, турецький парламент прийняв законопроект, згідно з яким з його депутатів буде знята недоторканність від кримінального переслідування. Закон набуде чинності після того, як його підпише президент країни Реджеп Тайіп Ердоган, який вже назвав це рішення депутатів історичним.

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