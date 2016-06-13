Масове вбивство у нічному клубі Флориди: з'явилося відео перших секунд стрілянини

Ролик нібито зняла одна із жертв "орландського стрілка" - Аманда Альвеар, передає ТСН з посиланням на Daily Mail.

Шокуючий відеозапис у соцмережі опублікував хлопець, який назвався її близьким другом. На записі видно, як молоді люди розважаються у клубі, танцюють та співають.

Читайте такожАмерика вшановує пам’ять жертв масового вбивства у гей-клубі Флориди (фоторепортаж)

Згодом камера крупним планом показує обличчя молодої дівчини, яка каже слово, схоже на "shootіng" ("стрілянина" - Ред.). Музики вже не чути, замість неї голосно лунають постріли. Раптом трансляція переривається.

Аманда Альвеар стала однією із 50 жертв теракту в нічному клубі Pulse. Їй було 25 років.

Нагадаємо, в місті Орландо, американський штат Флорида, у ніч із суботи на неділю 12 червня сталося масове вбивство. Відомо про 50 загиблих, 53 людини госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.