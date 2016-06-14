Міністри оборони країн НАТО погодять розміщення батальйонів у Польщі та країнах Балтії

Про це у понеділок, 13 червня, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг у Брюсселі на прес-конференції перед дводенною зустріччю міністрів, що триватиме 14-15 червня, передає Deutsche Welle.

"Впродовж наступних двох днів ми ухвалимо низку важливих рішень для зміцнення нашої колективної оборони та покращення співпраці з партнерами", - наводить його слова сайт Альянсу. Ці рішення підготують ґрунт для саміту НАТО, який пройде 8-9 липня у Варшаві, додав Столтенберг.

Читайте такожДату можливого засідання Ради Росія-НАТО ще не визначено - Столтенберг

"Ми погодимо розміщення на ротаційній основі чотирьох потужних багатонаціональних батальйонів в країнах Балтії таПольщі", - зауважив генсек. Він наголосив, що дислокація згаданих військових з'єднань - частина масштабного перегляду оборонної політики та політики стримування НАТО.

Ще однією важливою темою стане поглиблення співпраці між НАТО та Європейським Союзом. Крім того, керівники оборонних відомств держав-членів НАТО вивчать можливість розширення допомоги Україні та Грузії. "У середу ми зустрінемось з міністром оборони України в рамках Комісії НАТО-Україна. Нас непокоїть ситуація з безпекою, у тому числі й порушення режиму припинення вогню на Сході України, які й далі тривають", - додав Столтенберг.

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина готова стати державою-лідером у формуванні одного з батальйонів НАТО, які будуть розміщені на східних кордонах альянсу для посилення його присутності.

Нагадаємо, Організація Північноатлантичного договору планує розмістити у Польщі та країнах Балтії чотири батальйони чисельністю 4 тис. осіб.