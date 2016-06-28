Могеріні про Brexit: спочатку треба з'ясувати, чи хоче Британія вийти з ЄС

Про це вона сказала у вівторок в Брюсселі перед початком саміту ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

"Питання сьогодні - це з’ясувати, буде чи ні Великобританія вступати в переговори щодо виходу. Ми отримуємо суперечливі сигнали. Ми збентежені політичною ситуацією в Лондоні та у всій Великобританії", - пояснила Могеріні.

На її думку, сьогодні "важкі часи для Об’єднаного Королівства". "Небезпека, перш за все, для Великобританії, для її єдності та її майбутнього, політичної стабільності. Що ми можемо гарантувати, так це те, що ця невизначеність і цей хаос не розповсюдиться на інші держави-члени, і що ми змогли надіслати чіткі сигнали фінансовому ринку та нашим міжнародним партнерами, і тому сьогодні я представлю всім главам держав та урядів нашу глобальну стратегію", - деталізувала Високий представник.

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За словами Могеріні, всі хотіли б, щоб Великобританія залишилася в ЄС, але "вони чітко висловили своє побажання залишити ЄС". "Зараз інституції Великобританії мають знайти шлях, як перекласти це політичне бажання громадян в реальність. Вони також мають відповідальність перед 440 млн. громадянами ЄС, які залишаться в ЄС - вони мають право знати, в якому вигляді ЄС вони залишаються", - наголосила вона.

На її переконання, часу для невизначеності немає. "Інституції Великобританії несуть за це відповідальність. Одне зрозуміло: чи ти – член ЄС, чи ти ні. Немає половинного членства в ЄС", - уточнила Могеріні.

Високий представник також повідомила, що зрозуміла зі слів прем’єр-міністр Великобританії, що все буде зроблено у відповідності до порядку, що означає "запит на відкриття переговорів щодо виходу, потім ми проведемо переговори щодо виходу, і після цього ми проведемо переговори, якого виду партнерство ми хочемо мати з третьою країною". "27 держав-членів з одного боку і одна – з іншого. Ми всі хочемо, щоб майбутнє партнерство було якомога тісним, особливо, у сфері безпеки та зовнішньої політики. Я впевнена, що у майбутньому ми зможемо провести переговори щодо дуже тісного партнерства, але це не питання на сьогодні", - наголосила Могеріні.