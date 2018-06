У Туреччині люди масово вийшли на вулиці, ЗМІ повідомили про перших поранених (фото)

За непідтвердженою інформацією, військові відкрили вогонь по людях, які знаходяться на мосту через Босфор, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як видно з прямої трансляції на американському телеканалі CNN зі Стамбулу, на вулицях постійно лунають постріли та продовжується рух воєнної техніки, в також можна почути звук як у небі пролітають військові літаки.

На фоні пострілів видно кадри як турецькі цивільні переносять інших співгромадян, яких ймовірно було поранено через постріли.

Також було видно, як один чоловік крутився від болю на землі та не міг самостійно піднятися на ноги.

На вулиці вийшла велика кількість людей, яка ймовірно відгукнулась на заклик президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана виходити на вулиці на підтримку демократії,

За непідтвердженими даними, на площі відбулися сутички, а також в районі було чутно постріли. Повідомляється також, що військові намагаються взяти під контроль територію навколо площі, передає Європейська правда.

CNNTurk повідомляє, що протестуючі також зібралися на одному із мостів через Босфор, які були перекриті військовими ввечері.

Також повідомляється, що прихильники Ердогана збираються біля будівлі парламенту в Анкарі.

BREAKING Reports of gunfire on coup protestors on Bosphorus Bridge, Istanbul, 3 wounded. pic.twitter.com/xvJiLFEF9u