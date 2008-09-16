Білоруський ОМОН побив кандидатів у депутати

16 вересня в Мінську була розігнана акція до роковин зникнення лідерів опозиції Віктора Гончара і Анатолія Красовського. Службовцями ОМОН були жорстоко побиті кандидати в депутати парламенту, зокрема лідер Об`єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько, заступник голови Партії Білоруський народний фронт Вінцук Вячорка, його син Франак Вячорка та інші. Омонівці розірвали європейські та національні прапори, повідомляє сайт Хартія-97.

На Жовтневу площу Мінська сьогодні вийшли більше 50 активістів опозиції. З портретами викрадених Віктора Гончара і Анатолія Красовського стояли лідер партії БНФ Лявон Барщевський, його заступники Віктор Івашкевич і Вінцук Вячорка, лідер ОГП Анатолій Лебедько, лідер Партії комуністів Білоруської Сергій Калякін, правозахисник Олег Волчек, донька колишнього політв`язня Ольга Козуліна, молодіжні лідери Максим Вінярський і Франак Вячорка, колишній політв`язень Андрій Кім, один з лідерів Білоруської соціал-демократичної партії Ігор Ринкевич та інші. На акцію вийшла також дружина викраденого віце-спікера Верховної Ради 13 скликання Зінаїда Гончар. Багато хто з учасників акції є кандидатами в депутати парламенту. За даними Reuters, в акції брали участь 40 осіб.

Окрім портретів викрадених люди тримали в руках європейські і біло-червоно-білі прапори. Вони встигли простояти на площі лише 5 хвилин. Потім проти учасників акції були виставлені десятки службовців ОМОНу.

Людей витіснили з площі. Потім омонівці вели їх під конвоєм. На перехресті вулиць Інтернаціональної і Янки Купали учасники акції зупинилися і заявили, що не підуть далі. Після цього омонівці накинулися на людей, відбирали у учасників акції портрети, розривали національні і європейські прапори. Людей били кийками по ногах і по тілу. Заступникові Партії БНФ Вінцуку Вячорці розбили окуляри. Був жорстоко побитий його син, молодіжний лідер Франак Вячорка.

28 вересня в Білорусії мають відбутися парламентські вибори, які Reuters називає іспитом для влади країни. У виборах братимуть участь і опозиційні кандидати.

У другій половині серпня за рішенням президента Олександра Лукашенка з білоруських в`язниць були звільнені кілька політичних в`язнів, зокрема колишній кандидат у президенти Олександр Козулін.

Напередодні виборів США пом`якшили санкції для двох білоруських підприємств, а Євросоюз заявив про готовність переглянути заборону на в`їзд на свою територію для кількох урядовців, у тому числі й для президента Білорусії.

На заході з 1990-х років не була визнана жодна з виборчих кампаній, що були в Білорусі. У нинішньому парламенті, обраному 2004 року, немає жодного супротивника президента Лукашенко, нагадує Лента.ру