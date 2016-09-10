У США з психіатричної лікарні випустили чоловіка, який 35 років тому вчинив замах на Рейгана

61-річний Хінклі буде жити зі своєю 90-річною матір'ю в штаті Вірджинія. Йому заборонено спілкуватися з пресою, він буде працювати три дні на тиждень, а два рази в місяць повинен буде відвідувати психіатра, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Суддя пояснив рішення про звільнення Хінклі тим, що він більше не становить загрози для суспільства, так як його психічний стан покращився.

Читайте такожСуд виправдав підозрюваного в одній з найбільших крадіжок в історії США

Замах на Рейгана було скоєно всього через 69 днів після його вступу на посаду президента.

30 березня 1981 року Хінклі відкрив вогонь з пістолета по Рейгану і особам, що його супроводжували в той момент, коли вони вийшли на вулицю з вашингтонського готелю Hilton, де проходив захід за участю глави держави.

Куля, пробивши грудну клітку президента, пройшла в півтора сантиметрах від його серця і застрягла у легенях. Її вдалося витягти тільки після чотиригодинної хірургічної операції.

За підсумками розгляду Хінклі був визнаний неосудним і направлений на лікування в психіатричну лікарню у Вашингтоні.